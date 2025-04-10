Москва, 10 апреля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Уроженец Киева Вадим Чалый, отправивший посылки с бомбами трём полковникам российской армии, осуждён на 16 лет лишения свободы. Приговор ему вынес Второй западный окружной военный суд.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Мужчину признали виновным в трёх покушениях на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. Он признал вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшим.

«Окончательно назначить Чалому наказание в виде 16 лет лишения свободы», — зачитал приговор судья.

Согласно приговору, первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, затем его отправят в колонию строгого режима. Кроме того, Чалого наказали штрафом в размере 500 тыс. рублей и двумя годами ограничения свободы.

Гособвинение просило для него 18 лет колонии. Защитники Чалого сообщили, что намерены обжаловать приговор.

По данным следствия, Чалый действовал по заданию украинских спецслужб. Воспользовавшись курьерскими услугами, он передал высокопоставленным офицерам ВС РФ посылки с взрывными устройствами под видом «подарков от сослуживцев». Получатели находились в командировках и не успели открыть посылки, поэтому покушения не удались.

Чалый родился в 1994 году, получил образование повара, занимался музыкой — записывал рэп. По словам адвоката, мужчина откликнулся на вакансию в интернете, после чего, проявив наивность и недальновидность, «попал под влияние» профессиональных сотрудников украинской разведки и согласился за деньги отправить посылки. Обещанного вознаграждения он не получил.

О задержании Чалого, имя которого не называлось, Центр общественных связей ФСБ России информировал в июле 2024 года. В ведомстве тогда сообщили, что предотвращён теракт в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны.