Москва, 10 апреля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Япония все глубже вовлекается в конфликт, расширяя военную поддержку Киева. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Япония на фоне реализуемого курса на ускоренную ремилитаризацию все глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, расширяя материально-логистическую поддержку террористического режима в Киеве», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что любые шаги Японии по прямому или опосредованному участию в снабжении киевского режима вооружением, которое будет использоваться для убийства граждан РФ, рассматриваются российской стороной как «однозначно враждебные». В случае их реализации, указала Захарова, Россия ответит жесткими мерами, которые «нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях».

9 апреля по итогам визита в Токио генсекретаря НАТО Марка Рютте японское правительство объявило о присоединении к работе центра Североатлантического альянса по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Рютте заявил, что «абсолютно поддерживает» переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

В то же время еще 2 февраля генсек НАТО сказал, что фронт на Украине движется в «неправильном направлении», ведь, по его словам, Киев должен с внешней помощью занять «позицию силы» на грядущих переговорах.

Более того, 23 января Рютте отметил, что поражение Киева в конфликте с Москвой обойдётся альянсу в триллионы долларов из-за необходимости тратить средства на «восстановление сдерживания». Поэтому он призвал меньше говорить о перемирии и наращивать военную помощь Украине.