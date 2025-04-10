Тюмень, 10 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Кавалера трёх орденов Мужества, участника программы «Время героев» Виктора Квасова назначили на должность заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе программы.

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Однимиз 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии, Квасов стал в мае прошлого года. Его наставников был губернатор Тюменской области Александр Моор.

«На стажировке при поддержке коллег из региона мы сформировали план работ по приоритетным для региона направлениям ― развитию физической культуры и спорта, а также сферы дополнительного образования. Для усиления работы по этим направлениям уже прорабатываем механизмы привлечения специалистов из числа ветеранов СВО», ― рассказал Квасов.

В свою очередь Моор выразил уверенность в том, что Виктор Квасов отлично вольётся в управленческую команду региона и у него всё получится. В числе основных задач, которые назначенцу предстоит решать в новой должности, губернатор назвал организацию помощи ветеранам спецоперации, вовлечение их в спорт, сотрудничество с общественными организациями и воспитание юных патриотов.

Как передавало ИА Регнум, ранее состоялось 34 назначения из числа участников первого потока обучения на программе «Время героев». Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

9 апреля стало известно о назначении кавалера двух орденов Мужества, участника программы «Время героев» Виталия Дроздова на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи ПАО «Ростелеком».