Москва, 10 апреля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Смертельное нападение змеи на человека произошло в Московском зоопарке. Погибший — работник учреждения, кормивший рептилий в террариуме, сообщили «Известия».

Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press

По информации источника издания, 35-летнего техника укусила ядовитая змея, после чего он потерял сознание из-за анафилактического шока. Мужчину забрала скорая, но он скончался от остановки сердца по пути в больницу.

На техника напала африканская подвязочная змея семейства аспидовых, уточнил Telegram-канал Baza. Мужчина мог выжить, так как яд этой змеи не слишком токсичен, но в данном случае он вызвал острую аллергическую реакцию, которая привела к смертельному исходу, говорится в сообщении.

В семействе аспидов насчитывается 384 вида, все они ядовиты. Крупные аспидовые особенно опасны. Нейротоксины в их яде быстро воздействуют на нервную систему, провоцируя в первую очередь паралич дыхательных путей.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных происшествиях. В 2021 году в Екатеринбурге закрыли контактный зоопарк «Парк бабочек» после того, как змея укусила пятилетнюю девочку. Змеи были неядовитыми, и посетителям позволяли брать их в руки. На девочку, по словам работников, змея бросилась потому, что та перед этим трогала цыплят и пахла ими.

В октябре 2024 года в крымском сафари-парке «Тайган» сотрудница погибла после нападения львов. Женщина, много лет проработавшая на территории парка, не закрыла дверь между двумя помещениями клетки, когда убирала её. Три хищника нанесли ей смертельные травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.