Вашингтон, 10 апреля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Чиновников Белого дома ошеломило решение президента США Дональда Трампа отложить повышение импортных пошлин для 75 стран на 90 дней. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Высокопоставленный источник в Белом доме сообщил изданию, что узнал об отсрочке пошлин из СМИ лишь через несколько минут после заявления Трампа.

«Внутри Белого дома даже некоторые высокопоставленные чиновники, похоже, были ошеломлены переменой. Через несколько мгновений после публикации Трампом в Truth Social о «паузе» помощники вскочили, чтобы посовещаться о том, как действовать дальше, и быстро созвали пресс-конференцию с министром финансов США Скоттом Бессентом и пресс-секретарём Белого дома Кэролайн Левитт», — указано в публикации.

Также уточняется, что Трамп принял решение после консультаций с сенаторами-республиканцами, которые продлились несколько часов.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Однако 9 апреля глава Белого дома объявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.