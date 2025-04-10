Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Делегация США покинула генконсульство РФ в Стамбуле после переговоров с российскими представителями по нормализации работы посольств.

РИА Новости/Кирилл Зыков Автомобиль делегации США выезжает с территории генерального консульства России в Стамбуле, где прошел новый раунд переговоров между делегациями России и США

Отмечается, что встреча представителей двух стран завершилась без заявлений для прессы. Автомобиль с американскими дипломатами первым покинул территорию российского генконсульства в Стамбуле, где проходили консультации.

Переговоры длились около шести часов. Эта встреча стала первым этапом восстановления дипломатических связей между Москвой и Вашингтоном. Российскую делегацию возглавлял посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Российско-американские переговоры начались в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Затем делегации ушли на обед. После почти часового перерыва консультации возобновились. Представители двух стран общались в закрытом режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля заявил, что участники переговоров в Стамбуле не обсуждали тему Украины. Дарчиев в преддверии встречи сообщил, что Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности.

Как передавало ИА Регнум, первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами. Тогда Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что ведётся кропотливая работа.