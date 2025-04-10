Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Заявлений для прессы после итогам второго раунда переговоров в Стамбуле делегации России и США делать не планируют. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило «РИА Новости».

РИА Новости/Кирилл Зыков

«[Заявления] не ожидаются», ― заявил собеседник агентства.

Предполагается, что итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Как передавало ИА Регнум, российско-американские переговоры начались в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Затем делегации ушли на обед. После почти часового перерыва консультации возобновились. Представители двух стран общаются в закрытом режиме. Переговоры проходят спокойно и в конструктивном ключе.

Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 10 апреля, что участники переговоров в Стамбуле не обсуждали тему Украины. Представитель Кремля уточнил, что данная встреча посвящена исключительно нормализации дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом, по его словам, временных рамок по консультациям сторон установлено не было

Дарчиев в преддверии встречи в Стамбуле сообщил, что Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности. Также Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. По словам посла, встреча представителей России и США должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс ранее заявила, что вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

Первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами.