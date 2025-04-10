Череповец, Вологодская область, 10 апреля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» открыла в Череповецком государственном университете (ЧГУ) научно-исследовательскую лабораторию, нацеленную на внедрение методов искусственного интеллекта в управлении качеством минеральных удобрений.

Череповецкий государственный университет

Новое учебное пространство оснащено передовым оборудованием. При финансовой поддержке «ФосАгро» отремонтировано помещение, закуплена лабораторная мебель, компьютерная техника, цифровые осциллографы и генераторы сигналов, микроскопы, паяльные станции, учебно-лабораторные стенды, а также стенды для моделирования электронных и микропроцессорных систем. Кроме того, лаборатория обеспечена запасом комплектующих и расходных материалов, необходимых для выполнения исследовательских и проектных работ.

«Научные лаборатории, которые мы открываем вместе с «ФосАгро» в различных корпусах, это яркий пример ответственного отношения крупного бизнеса к своему родному городу», — заявила ректор Череповецкого государственного университета Ольга Лягинова. Она отметила, что ЧГУ сотрудничает с компанией сразу по нескольким направлениям, в числе которых образовательный процесс и актуальные научно-исследовательские разработки. «Перед нашим университетом, как и перед всей высшей школой, поставлена важная задача — способствовать достижению технологического лидерства. И новая лаборатория, а также заложенный в ней потенциал научных разработок помогают нам достигать эту цель на принципиально новом, качественном уровне», — подчеркнула Лягинова.

По словам директора департамента дирекции по информационным технологиям АО «Апатит» Сергея Виноградова, фокус исследований новой лаборатории будет сделан на внедрении методик искусственного интеллекта.

«В компании «ФосАгро» мы занимаемся развитием искусственного интеллекта более четырех лет, экспериментируя и открывая новые возможности для цифровизации и автоматизации производственных и бизнес-процессов. Это действительно дает измеряемый эффект в финансовых и производственных показателях. Однако для эффективной реализации технологии нужны квалифицированные специалисты, которые умеют анализировать полученные данные. И благодаря сотрудничеству предприятия с вузом студенты теперь будут готовиться не на каких-то абстрактных показателях, а на данных с реально действующих установок и производств», — отметил Виноградов.

Это уже второй знаковый проект, реализованный «ФосАгро» совместно с ЧГУ с начала года. В феврале в рамках празднования Дня российской науки на базе кафедры химических технологий за счет средств компании также была открыта научно-исследовательская лаборатория «Технологии удобрений. Комплексные исследования». С 2023 года на базе университета реализуется проект «Передовая инженерная школа». В рамках этой инициативы индустриальный партнер вуза — компания «ФосАгро» — помогает обновлять инфраструктуру и актуализировать образовательные программы.