Суземский район, Брянская область, 10 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Четыре человека, включая полугодовалого ребёнка, пострадали в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Удар был нанесён целенаправленно, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребёнок», — отметил Богомаз.

Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу, им оказана вся необходимая помощь. Губернатор призвал жителей области сохранять бдительность и соблюдать необходимые меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 апреля в небе над семью регионами России были ликвидированы 42 беспилотника ВСУ. 13 дронов, в частности, было сбито над Брянской областью, 12 — над Калужской.

17 марта в результате удара ВСУ по селу Рыбальче в Херсонской области ранение получил ребёнок 2017 года рождения. Артиллерийский снаряд попал в жилой дом. Врачи отмечали, что ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение.

28 февраля дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Малой Лепетихе Херсонской области. Погибли женщина и ребёнок, которых везли в больницу на госпитализацию.