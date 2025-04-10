Москва, 10 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. На переговорах между Россией и США в Стамбуле не обсуждали тему Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Тема украинского регулирования не обсуждается на этих переговорах», — отметил спикер Кремля.

Песков также уточнил, что данная встреча посвящена исключительно нормализации дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом, по его словам, временных рамок по консультациям сторон установлено не было.

Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Делегации общаются в закрытом режиме. Переговоры проходят спокойно и в конструктивном ключе.

Ранее Дарчиев отметил, что в ходе переговоров Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности. Кроме того, Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена, добавил Дарчиев.