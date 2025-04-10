Киев, 10 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Скончался украинский комик Александр Чечун, вступивший в 2022 году в ряды ВСУ, сообщил 10 апреля киевский телеканал Espreso.

Соцсети Александр Чечун

Связана ли его смерть с проведением специальной военной операции, не уточняется. Другие подробности также не приводятся.

Чечун ранее был участником украинских юмористических проектов «Лига смеха», «Рассмеши комика» и «Стадион Диброва».

Пресс-служба «Лиги смеха» позднее подтвердила сообщение о смерти Чечуна, не сообщив её причину и иные подробности.

Ранее ИА Регнум сообщало о смертях других известных актёров, вступивших в ряды ВСУ. Так, в феврале стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции ликвидирован примкнувший к ВСУ украинский актёр Алексей Самойленко. Он принимал участие в ряде театральных постановок, а также снимался в телешоу и фильмах, среди которых — сериалы «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

В январе в зоне СВО ликвидировали танцора Владимира Ракова, который в 2019 году принимал участие в российском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ», и кинорежиссёра Станислава Притулу, ранее работавшего в украинском «Госкино», руководившего общественным советом при этом ведомстве и участвовавшего в боевых действиях на стороне киевского режима в 2014 году.

Кроме того, ранее в зоне проведения спецоперации были также ликвидированы актёры Василий Кухарский, известный по сериалам «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», и Андрей Павленко, снявшийся в фильме «По законам военного времени — 2».