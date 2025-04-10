Москва, 10 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» пройдет в России в смешанном формате, включающем в том числе традиционное шествие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова депутата Госдумы и сопредседателя Центрального штаба движения Елены Цунаевой.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В этом году, в год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном», — сказала Цунаева журналистам.

Она уточнила, что шествие пройдет только в тех городах, где региональные отделения акции совместно с местными властями сочтут это возможным исходя из соображений общественной безопасности. Цунаева отметила, что шествие в таких регионах будет проводиться в один день — 9 мая, а время его проведения местные власти будут определять самостоятельно в зависимости от часового пояса.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Москве завершился международный форум координаторов «Бессмертного полка», на котором они рассказали о своей работе, поделились историями о том, как зародился «Бессмертный полк» в их странах и какие форматы мероприятий более успешны.

Форум объединил координаторов «Бессмертного полка» из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, ветеранов, студентов, а также представителей патриотических организаций.