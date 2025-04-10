* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 апреля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Представитель прокуратуры попросил назначить четверым журналистам Sota Vision (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Reuters по 5 лет 11 месяцев лишения свободы за сотрудничество с ФБК (признана экстремистской и запрещена в РФ).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Антонине Кравцовой (псевдоним — Фаворская), Артёму Кригеру, Сергею Карелину и Константину Габову (внесены в перечень террористов и экстремистов) по 5 лет 11 месяцев лишения свободы каждому», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Фаворская и Кригер работали на издание Sota Vision, Габов был продюсером новостной службы Reuters. Помимо всего прочего, журналистам запретили выезд из страны сроком на один год, а также публиковать материалы в Сети в течение пяти лет. Максимальное наказание по вменяемой им статье — шесть лет лишения свободы.

Фаворскую задержали в марте 2024 года на выходе из спецприёмника в деревне Сахарово, где она отбывала административный арест, назначенный за неповиновение сотруднику полиции. Затем суд отправил её в СИЗО. Её обвинили в сборе информации, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Кригера, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

В апреле того же года в Москве арестовали продюсера агентства Reuters Габова. Он обвиняется в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото — и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале контента ФБК.

Затем в Мурманской области арестовали Карелина. Ему вменяется участие в экстремистском сообществе ФБК. Он имеет двойное гражданство — России и Израиля, до 2022 года работал оператором Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в России.