Москва, 10 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. После обстрелов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) села Махновка Суджанского района Курской области следователи обнаружили тела мирных жителей со следами от пулевых ранений. Об этом 10 апреля сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК России. Кадр из видео

Она уточнила, что девять погибших нашли при осмотре частного жилого сектора в жилых домах и на прилегающей территории.

«Не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершенного преступления девять мирных жителей погибли», ― рассказала Петренко.

Также установлено, что украинские вооруженные формирования при обстреле населённого пункта применяли артиллерийское вооружение. Об этом свидетельствуют разрушения жилых домов. Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Одной пожилой женщине выстрелили в голову.

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Сейчас идут следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, боец 352-го мотострелкового полка группировки «Север» в январе рассказал, что в освобождённом от украинских вооружённых формирований селе Русское Поречное в Курской области обнаружили тела мирных жителей со связанными руками. По его словам, у всех погибших пулевые и осколочные ранения. Вероятнее всего, украинцы бросили гранату, а затем добили раненых.

Следственный комитет России 2 апреля сообщил, что в освобождённой деревне Рубанщине в Суджанском районе найдены тела четверых мирных жителей, которых убили бойцы ВСУ.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в России возбуждено более 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими формированиями и наёмниками запрещённых средств и методов ведения войны. При этом среди фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у Запада не получится замолчать или скрыть преступления украинской армии на территории Курской области, возмездие обязательно настанет. По её словам, западные страны, закрывающие глаза на зверства ВСУ, таким образом покрывают преступления киевского режима.