Москва, 10 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения отношений в различных областях традиционной и новой энергетики.

Kamran Jebreili/AP/TASS

Российская и эмиратская стороны договорились создать рабочую группу для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам.

«В наших странах накоплен обширный опыт реализации технологически сложных проектов, связанных с созданием схем электроснабжения современных мегаполисов. Это может представлять взаимный интерес», — сказал Андрей Рюмин.

По его словам, также актуальны вопросы удовлетворения растущего потребления с использованием накопителей энергии, решений на базе ВИЭ. Кроме того, «Россети» открыты к сотрудничеству в сфере цифровых и инновационных технологий.

Участники встречи отметили активное развитие двусторонних проектов России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика.