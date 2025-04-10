Варшава, 10 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Полякам следует прекратить споры о причинах крушения президентского лайнера Ту-154М под Смоленском в 2010 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X по случаю 15-летия трагедии.

РИА Новости/Олег Минеев

«Память о Смоленской катастрофе и её жертвах больше не должна разделять нас. Восстановление единства и взаимоуважения возможно и необходимо, хотя всё ещё очень трудно», — указал он в публикации.

Самолёт Ту-154 с тогдашним польским президентом Лехом Качиньским и его супругой Марией, а также депутатами сейма, военными чиновниками и религиозными и общественными деятелями разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Делегация направлялась в город в связи с 70-й годовщиной катынского расстрела немецкими нацистами польских пленных.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года экс-глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антон Мачеревич обвинил в авиакатастрофе спецслужбы РФ. В свою очередь, российская сторона неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск Северный».

25 апреля 2024 года официальный представитель польской генпрокуратуры Пшемыслав Новак рассказал, что проведенное польскими властями множество экспертиз не подтвердило версию о взрыве на борту самолёта президента Польши под Смоленском. Он представил информацию о физико-химических испытаниях, экспертизах, доказательных ограничениях и, прежде всего, о содержании полученных заключений.