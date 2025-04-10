Сараево, 10 апреля, 2025, 15:19 — ИА Регнум. У Европы в её нынешнем виде нет будущего, заявил 10 апреля глава Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Егор Алеев/ТАСС Президент Республики Сербской Милорад Додик

Лидеры стран ЕС любят говорить о «европейских ценностях», но в самой Европе эти ценности утрачены, сказал Додик в интервью ТАСС.

«Если она готова препятствовать демократии, если она готова фальсифицировать выборы, если она готова злоупотреблять правосудием, готова посылать к нам иностранца, которого никто не назначал, и стоять за ним, то эта Европа не имеет будущего», — сказал президент Республики Сербской.

Он также отметил, что у Европы нет сырьевых ресурсов для своей промышленности и что, потеряв конкурентоспособность, Европа утратила и способность к инновациям.

Как передавало ИА Регнум, ранее Додик раскритиковал планы Евросоюза санкционировать его арест. Он считает, что у ЕС на это нет никаких прав.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдвинула обвинения против Додика. Основанием стал его указ, утвердивший принятый парламентом энтитета закон о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Это означало невыполнение предписаний Кристиана Шмидта, которого в энтитете не считают законным верховным представителем по БиГ.

Сторона обвинения потребовала как можно строже наказать Додика и запретить ему занимать государственные и муниципальные должности. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет пять лет тюрьмы и 10 лет запрета госслужбы.

26 февраля суд БиГ приговорил Додика к одному году тюрьмы по данному делу. Также ему на шесть лет запретили заниматься политической деятельностью. Додик не присутствовал на заседании суда. В апреле он посетил Москву, где с ним встретился президент России Владимир Путин. Додик намерен вновь приехать в Москву 9 мая.