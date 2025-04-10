Вашингтон, 10 апреля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Поставки американской нефти в Китай в скором времени упадут до нуля из-за торговой войны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

EPA/ETIENNE LAURENT/TASS

«Импорт американской нефти в Китай, скорее всего, сократится до нуля в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится», — передаёт агентство слова аналитика компании Vortexa Ивана Мэтьюза.

В материале также указано, что последние несколько лет происходило наращивание объёмов экспорта американской нефти в КНР, однако вскоре после анонсированных президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары показатели стали резко снижаться. При этом в агентстве уточнили, что импорт американской нефти составляет лишь 1% от общих объёмов импорта Пекина.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Трамп заявил, что США незамедлительно повышают пошлины в отношении товаров из Китая до 125%. Американский президент добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, при которой «он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.

В ответ на это КНР приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.

Трамп также отмечал, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.