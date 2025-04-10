Москва, 10 апреля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Съёмочная группа РЕН ТВ подверглась нападению в частной медицинской клинике на Минской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Александр Вильф/РИА Новости

Накануне, уточнили в ведомстве, журналисты прибыли в клинику с редакционным заданием.

«Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съёмочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов организована доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Подобный инцидент произошёл в октябре 2024 года. Тогда на журналистов телеканала напала коуч Лана Ланская (настоящее имя Светлана Рожнова), называющая себя «свахой миллионеров». Поводом послужили неудобные вопросы, которые Ланской задали во время съёмки сюжета про брачные агентства, проходившей в одном из ресторанов. Коуч отобрала микрофон у продюсера, после чего журналисты вызвали полицейских.