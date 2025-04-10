Стамбул, Турция, 10 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Делегации России и США возобновили переговоры в Стамбуле после перерыва на обед. Ожидается, что они продлятся ещё более часа.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Обед закончен. Консультации возобновляются», ― процитировал ТАССинформированный источник.

Переговоры начались в 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Перерыв длился около часа.

Как передавало ИА Регнум, российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Делегации общаются в закрытом режиме. Переговоры проходят спокойно и в конструктивном ключе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Дарчиев отметил, что в ходе переговоров Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипломатической собственности. Кроме того, Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена, добавил посол.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс ранее заявила, что вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

Первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами.