Брюссель, 10 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) заморозил на 90 дней процедуру введения тарифов против США. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Michael Probst/AP/TASS

«Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Она отметила, что ЕС «принял к сведению» решение президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. По словам главы ЕК, если переговоры не дадут удовлетворительного результата, заморозка приостановки процедуры введения будет отменена, а тарифы введены обратно.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Уже 9 апреля глава Белого дома объявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.

Британское интернет-издание The Independent 9 апреля писало о том, что американские потребители начали запасаться продуктами. Основатель логистической компании GCG Маниш Капур разъяснил изданию, что введенные Трампом тарифы вызывают опасения у граждан США по поводу пустых полок магазинов, с которыми американские потребители столкнулись во время пандемии.