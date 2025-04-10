Евросоюз заморозил тарифы против США на 90 дней
Брюссель, 10 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) заморозил на 90 дней процедуру введения тарифов против США. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
Она отметила, что ЕС «принял к сведению» решение президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на 90 дней. По словам главы ЕК, если переговоры не дадут удовлетворительного результата, заморозка приостановки процедуры введения будет отменена, а тарифы введены обратно.
Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.
Уже 9 апреля глава Белого дома объявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.
Британское интернет-издание The Independent 9 апреля писало о том, что американские потребители начали запасаться продуктами. Основатель логистической компании GCG Маниш Капур разъяснил изданию, что введенные Трампом тарифы вызывают опасения у граждан США по поводу пустых полок магазинов, с которыми американские потребители столкнулись во время пандемии.