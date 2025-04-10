Москва, 10 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Российские войска за сутки поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также военную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 марта сообщило Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 дронов противника самолётного типа.

За весь период проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали 660 самолётов, 283 вертолёта, 50 812 БПЛА, 601 ЗРК, 22 752 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 434 орудия полевой артиллерии и миномётов, 33 876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля в Сумской области уничтожен главный объект по производству боеприпасов для ВСУ. В этот же день появилась информация о том, что ВС России в течение суток нанесли удар по предприятию, производящему оперативно-тактические ракеты на территории Украины.

Ранее военнослужащие ВС РФ нанесли удар беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения украинских формирований. Также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в производстве дронов для украинских формирований.