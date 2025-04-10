Москва, 10 апреля, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Слова американского журналиста Такера Карлсона о поражении США в войне с Россией связаны с его позицией относительно президентства экс-главы государства Джо Байдена и его администрации, которые и развязали этот конфликт, пообещав победить Москву. Об этом в четверг, 10 апреля, заявил политолог-американист Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум.

SHAWN THEW/POOL/EPA/ТАСС Такер Карлсон

Карлсон во время беседы с конспирологом Алексом Джонсом сообщил, что Соединённые Штаты потерпели поражение в противостоянии с Россией, которое вели спецслужбы США. Журналист уточнил, что никому в США нет дела до Украины и сотен тысяч уничтоженных мужчин. Он добавил, что американская сторона «уничтожила» Украину.

Политолог связывает эти высказывания с позицией Карлсона, которую он занимает последние 2−3 года, и с его мыслями относительно украинского конфликта. Эксперт напомнил, что американский журналист не раз обвинял администрацию Байдена в развязывании этого конфликта и в поддержке Киева, напомнил эксперт. Он также добавил, что Карлсон главу киевского режима Владимира Зеленского называл нелегитимным и диктатором.

«А уж, вы же понимаете, когда Зеленский позволил оскорбительные высказывания в адрес Карлсона, то, в общем, было бы странно предполагать, что американец как-то изменит свою позицию. То есть, еще раз говорю, он последователен, он в этом смысле не менял своих взглядов и не подстраивался под генеральную линию. Продолжает эту линию свою гнуть дальше», — заявил Корнилов.

Собеседник агентства объяснил, что заявления Карлсона о поражении США в противостоянии России опираются на то, что вплоть до начала 2025 года Байден и его администрация возглавляли ту страну, в которой он является гражданином. Так что было бы странно, если бы он заявил, что Байден проиграл эту войну, а США выиграли, считает специалист.

«Да, США проиграли. Он всегда предупреждал, что мы проигрываем. Мы — в смысле, что Америка проигрывает. И все планы, которые озвучивались на высшем уровне, включая президента США, включая высших представителей его администрации, вроде экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, все эти заявления оказались пустышкой. Все эти слова о том, что они победят Россию на поле боя. Мы же видим теперь, что действия тех же Соединенных Штатов Америки оказались лжепророчеством», — убеждён Корнилов.

Теперь администрация президента США Дональда Трампа, начав переговоры с Российской Федерацией, по сути дела признала, что все те планы, которые строились предыдущей администрацией, провалились, сообщил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон также рассказал, что в Белом доме окружение экс-президента Байдена не придало должного внимания докладам об опасности ядерной войны и Киев получил ракеты для ударов по России. Американский журналист уточнил, что на тот момент Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если США отправят оружие Киеву и разрешат использовать, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов.

Американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик считает, что США, в том числе при администрации Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за «посредников». А тот факт, что Вашингтону не удаётся достичь быстрых результатов в переговорном процессе, по мнению эксперта, говорит о том, что Москва не клюнула на эту стратегию.

Использование Россией ядерного потенциала стало бы катастрофой для Соединённых Штатов. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки конгрессу США.