Братислава, 10 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили проявил грубость при награждении бывшего российского борца Чермена Валиева, победившего на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе. Кадры с церемонии опубликованы в Сети.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

Накануне Валиев, выступающий за Албанию, в финале чемпионата одолел соперника из России, олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Борцы выступали в весовой категории до 74 кг.

Мамиашвили, собираясь вручить Валиеву награду, что-то сказал ему, а затем грубо набросил на шею спортсмена ленту с медалью и схватил его за руки вместо рукопожатия. Валиев продемонстрировал, что недоволен действиями главы федерации.

Позже Мамиашвили заявил, что подобные Валиеву молодые атлеты не придают особого значения тому, под каким флагом выступают. Они не понимают, что ответственны за страну, которая обеспечила им возможности для карьеры.

«Вот таким, как Чермен, им какая разница, какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский», — сказал глава федерации борьбы в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер мужской сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев осудил поведение Мамиашвили. По его словам, руководитель федерации не только опозорил себя, но и нанёс ущерб репутации всей России, потому что его действия транслировались в прямом эфире на всю Европу.

«Поведение Мамиашвили не вписывается ни в какие рамки. Использование нецензурной лексики и обвинение спортсмена в надуманном предательстве не только унижают достоинство спортсмена, но и бросают тень на весь спорт», — заявил Тедеев в социальных сетях.

26-летний Чермен Валиев — уроженец Северной Осетии. О том, что он сменил спортивное гражданство на албанское, стало известно в феврале 2024 года. В том же году он выиграл бронзовую медаль на летней Олимпиаде в Париже.

Проигравший Валиеву Сидаков — олимпийский чемпион Токио-2020. Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года он стал трёхкратным чемпионом мира, одержав верх над американцем Кайлом Дейком (10:7) на мировом первенстве в Белграде.