Вашингтон, 10 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. После решения президента США Дональда Трампа отсрочить повышение импортных пошлин на 90 дней суммарное состояние богатейших людей мира увеличилось на 304 млрд долларов. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

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Согласно обновлённому Bloomberg Billionaire Index, за день состояние американского миллиардера и самого богатого человека на планете Илона Маска выросло почти на $36 млрд. Рост показали также активы основателя Amazon Джеффа Безоса (+$18,5 млрд), гендиректора Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга (+$25,8 млрд), руководителя американской холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (+$8,1 млрд) и многих других.

В целом среди 15 богатейших людей мира лишь один основатель LVMH Бернар Арно «обеднел» на $5,7 млрд. Состояния остальных миллиардеров продемонстрировали рост.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Bloomberg сообщал, что состояние Маска снизилось до $298 млрд. При этом всего с начала 2025 года предприниматель потерял $135 млрд. Последнее падение произошло вскоре после решения Трампа повысить пошлины на импортируемые из других стран товары.

9 апреля американский президент объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Он пояснил, что принял это решение в ответ на рыночные потрясения. После его заявления основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост. Так, курс биткоина 9 апреля вырос на 5,5% на бирже Binance.