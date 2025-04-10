Благоевград, Болгария, 10 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Актёр Владимир Алфёров, сыгравший белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», ушёл из жизни в середине марта в Болгарии, но тело артиста до сих пор не могут захоронить из-за отсутствия родственников. Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга артиста.

Кадр из к/ф «Солнечный удар». 2014 Владимир Алфёров в роли белогвардейца

«Володя ушел из жизни 13 марта 2025 года в 5:35 утра в городе Благоевград. Там он жил с марта 2022 года как беженец. Сейчас мы ищем родственников, чтобы получить разрешение на захоронение, тело до сих пор не погребено. Муниципалитет города Благоевград отправил запрос в Узбекистан на наличие родственников, поскольку у Володи было гражданство республики Узбекистан. Но, насколько мне известно, близких родственников у него не осталось, были какие-то родственники по линии его мамы Алферовой Марии Юрьевны и линии его родных братьев — Сергея и Алексея. Я надеюсь, нам удастся найти хоть кого-то как можно скорее», — объяснила приятельница артиста.

Алфёров Владимир Борисович родился 29 мая 1966 года. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Владимир Борисович был актёром, режиссёром, педагогом и создателем собственной актёрской системы. Алфёров возглавлял Театр-студию «На Дворянской», а также был автором и руководителем проекта «Одесская Киноакадемия». Он снялся в сериалах «Спецотряд «Шторм», «Чёрные кошки», «Бык и Шпиндель», «Сын за отца», кинокартине Никиты Михалкова «Солнечный удар» и других.