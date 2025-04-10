Москва, 10 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 апреля заявил о своей уверенности в том, что в современной России удастся решить жилищные вопросы граждан лучше, нежели в царские времена и времена СССР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В ходе рабочей встречи с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко глава государства напомнил, что жилищные вопросы — одни из самых чувствительных в жизни каждого человека и что от их решения зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Всё для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — заявил президент.

За последние годы в этом направлении проделана большая работа и достигнут хороший результат, добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи с Мутко Путин также призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями».

В феврале 2024 года президент сообщил, что площадь жилищного строительства в РФ по итогам 2023 года в полтора раза превысила этот показатель рекордного для СССР 1987 года. Глава государства отметил, что в течение последних шести лет миллионы семей улучшили жилищные условия, используя льготную ипотеку.

В декабре 2024 года глава государства поручил сохранить льготную семейную ипотеку под 6% без каких-либо сокращений и распространить эту программу на вторичное жильё. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году на программу семейной ипотеки средства из федерального бюджета выделят в полном объёме.

В марте в Минфине сообщили, что в регионах с низким уровнем жилищного строительства льготную «Семейную ипотеку» по поручению президента распространят на вторичный рынок. Нововведение вступило в силу с апреля. Льготную ипотеку распространили на «вторичку» в городах, где ведётся строительство не более двух домов.