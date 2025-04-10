Москва, 10 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры обмена заключенными между российской и американской сторонами.

кадр из видео

На записи спецслужбы видно, как на территорию российского аэродрома приезжает микроавтобус, из него в небольшой частный самолет садится гражданка США и РФ Ксения Карелина в сопровождении сотрудников.

Далее следуют кадры обмена в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

«Особых жалоб нет, устал сильно. Тяжелый перелет», — поделился гражданин ФРГ и РФ Артур Петров, оказавшись на борту российского самолета, вылетевшего из аэропорта Абу-Даби после обмена.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958662" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала видео обмена гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что в столице ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией. РФ освободила Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. В то время как американская сторона отпустила Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона по обвинению в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

Неназванный представитель ЦРУ, комментируя обмен, заявила, что США рассматривают состоявшийся обмен как «позитивный шаг». Обмен заключёнными, по мнению сотрудника американской спецслужбы, указывает на важность сохранения открытыми линий связи между странами.

Позже ФСБ РФ подтвердила обмен заключёнными с США и выразила благодарность властям ОАЭ за посредничество.

Между тем в Кремле пока не стали комментировать информацию об обмене заключёнными с США.