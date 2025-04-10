Москва, 10 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко 10 апреля призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Мутко отметил, что на фоне завершения массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки спрос на жильё в последнее время снизился. По его словам, это может плохо сказаться и на будущих жилищных проектах, которые планируется ввести в строй в 2027–2028 гг. В частности, жилья в предложении может не оказаться, также существует вероятность роста цен.

«Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять», ― указал российский лидер.

Путин отметил, что вопросы жилья ― это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина, каждой семьи.

«Один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России», ― добавил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что удастся закрыть основные вопросы в жилищной сфере так, как никогда они не решались ― ни в царские времена, ни в советские.

«Всё для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», ― констатировал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году в России ипотечное кредитование вырастет на 5%. При этом она подчеркнула, что после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года требуется более сдержанная динамика.

Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) прогнозируют, что при сохранении жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка объём ипотечного рынка в 2025 году снизится на 30% по сравнению с 2024-м, когда было выдано 4,9 трлн рублей. Основной причиной эксперты называют отмену массовой льготной ипотеки по ставке 8% и повышение рыночных ставок по кредитам до 28% годовых.

Вице-премьер РФ Александр Новак 5 марта сообщил, что в России банки начали снижать ставки по ипотечным кредитам на 1–1,5% в зависимости от размера первоначального взноса, что является хорошим сигналом.

По поручению президента РФ программа «Семейная ипотека» с 1 апреля распространится на вторичный рынок. Она будет действовать в российских регионах с низким уровнем строительства жилья, где возводится не более двух домов. Таким образом, возможность купить квартиру по ставке до 6% получат семьи с ребёнком в возрасте до шести лет включительно. Покупка на этих условиях возможна лишь один раз.