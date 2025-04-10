Москва, 10 апреля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Средства ПВО за сутки сбили 200 беспилотников ВСУ. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении.

Всего за время проведения спецоперации было уничтожено более 50,8 тыс. дронов противника.

Также в военном ведомстве 10 апреля проинформировали о поражении в минувшие сутки объектов инфраструктуры военного аэродрома противника и складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1375 человек.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 9 апреля, в Минобороны сообщили, что за сутки средства ПВО сбили 333 беспилотника ВСУ, в том числе 158 — вне зоны проведения специальной военной операции. Эти дроны были ликвидированы над территорией 11 регионов страны и акваторией Чёрного и Азовского морей.

10 апреля военное ведомство проинформировало, что ВСУ за минувшие сутки в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики. Были атакованы объекты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае. В результате атак происходили отключения высоковольтных линий и трансформаторных подстанций. Повреждения получили и иные объекты.