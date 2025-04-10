Ачинск, Красноярский край, 10 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Ачинский НПЗ (входит в блок нефтепереработки НК «Роснефть») подтвердил соответствие качества нефтяного дорожного битума требованиям стандарта ГОСТ в Национальной системе сертификации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ачинский НПЗ подтвердил соответствие национальному стандарту

На паспортах качества, выдаваемых Ачинским НПЗ при отгрузке нефтепродуктов, размещаются знаки Национальной системы сертификации. Уникальный QR-код направляет на сайт Национальной системы сертификации на защищенном сервере Росстандарта. Там потребитель может получить сведения о производителе, сертификатах соответствия ГОСТу по результатам независимой экспертизы, данные о промежуточных проверках параметров нефтепродуктов, их свойствах.

Ранее завод также подтвердил соответствие качества выпускаемых автобензинов и дизельных топлив различных марок сезонности. Добровольная сертификация продукции в дополнение к обязательной подтверждает высокий уровень технологичности производства моторных топлив и других нефтепродуктов на предприятии.