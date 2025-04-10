Калининград, 10 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. В Калининграде состоялось закрытие Международного слёта «Внуки Победы. Калининград», приуроченного к 80-летней годовщине штурма Кёнигсберга.

Виталий Невар/ТАСС

Участие в слёте приняли 100 добровольцев из 47 регионов России и других стран. В течение трёх дней они посещали места боевой славы участников Восточно-Прусской операции 1945 года, а также встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и обменивались опытом по сохранению истории своей семьи в регионах России и за рубежом.

Участники слёта также присоединились к акции «Краски Победы». Потомки героев нарисовали портреты ветеранов Великой Отечественной войны, участников Восточно-Прусской операции. Помимо этого они благоустроили территории у фортов города-крепости Кёнигсберг: убрались на площадках, собрали мусор, почистили информационные таблички. У одного из фортов, форта № 11, прошла акция «Сад памяти» в память о мужестве и стойкости участников Восточно-Прусской операции.

«Мой дедушка был артиллеристом 760-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, принимал участие в Восточно-Прусской операции. Дедушка блокировал восточно-прусскую группировку противника с запада и юго-запада. Возлагая цветы к мемориалу, ощутил большую гордость за то, что здесь и сейчас могу сохранить память о своём дедушке!» — отметил участник слёта из Красноярского края Владимир Попов.

По словам заместителя исполнительного директора всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Артемия Киселёва, крайне важно не просто сохранять историческую память, но и транслировать ценности, смыслы, рассказывая о них в своих регионах. При этом он подчеркнул, что делать это нужно не только 9 мая, но и в любую другую дату, не забывая о подвигах своих предков.

Организаторами мероприятия выступили движение «Волонтёры Победы» и правительство Калининградской области при поддержке министерства молодёжной политики Калининградской области, а также Ресурсного центра добровольчества Калининградской области.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля в загородном комплексе «Циолковский» в Самаре стартовал международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтёров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из различных регионов России и других стран. Герой России Максим Девятов, чьим именем назван один из залов комплекса «Циолковский», заявил, что видит в участниках форума ту же решимость, которую он наблюдал у участников спецоперации.