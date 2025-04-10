Уфа, 10 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Регистрация на первое соревнование ИТ-марафона 2025 года открылась 10 апреля. Его организаторами выступают научный институт «Роснефти» в Уфе и «РН-Технологии».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России стартовал марафон ИТ-соревнований

В ИТ-марафоне могут принять участие команды научных сотрудников, аспиранты физико-математических и технических специальностей, а также кандидаты и доктора наук. Первые соревнования в его рамках — это Академический турнир, чей призовой фонд составляет 2,5 млн рублей.

Участникам предстоит разработать компьютерные программы, которые ускорят решение системы линейных уравнений на современных многоядерных компьютерах. Такие программы нужны для моделирования процессов фильтрации жидкости в пористых породах. Лучшие решения будут использованы в наукоемком программном обеспечении «Роснефти», в том числе «РН-Сигма», «РН-КИМ» и «РН-ГРИД».

В рамках марафона ИТ-соревнований также пройдут Лига геонавигации, Студенческий хакатон, конкурсы по информационному моделированию среди специалистов «Роснефти». Кроме того, компания впервые проведет Кубок по аддитивным технологиям и реверс-инжинирингу, финал которого состоится в сентябре на Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF-2025.

Призеры и победители всех соревнований ИТ-марафона встретятся в декабре на торжественном финале в Москве.