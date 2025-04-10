ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 420 бойцов и бронетранспортёр
Москва, 10 апреля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили в приграничье Курской области более 420 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.
Также подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны украинской армии в районах Горналя и Олешни.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73,4 тыс. военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортёр, 2262 боевые бронированные машины и 2664 автомобиля.
Также российские военные уничтожили 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 123 станции радиоэлектронной борьбы и 18 РЛС контрбатарейной борьбы.
Как передавало ИА Регнум, украинская армия 9 апреля потеряла в Курской области свыше 230 военных, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
8 апреля потери украинской армии на курском направлении превысили 290 военных. Также ВСУ лишились танка, трёх бронетранспортёров, четырёх боевых бронированных машин, семи автомобилей и двух миномётов. Кроме того, российские военные уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ.
Также за прошедшие сутки подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе Горналя и Олешни.
По данным российских правоохранительных органов, десятки тысяч тел украинских военных предстоит эвакуировать российским бойцам из приграничных районов Курской области. Отмечается, что киевский режим даже не пытался вывезти убитых и раненых, поэтому многие военнослужащие ВСУ, будучи брошенными «побратимами», умирали от полученных ран.