Москва, 10 апреля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили в приграничье Курской области более 420 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

Юрий Смитюк/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны украинской армии в районах Горналя и Олешни.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73,4 тыс. военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортёр, 2262 боевые бронированные машины и 2664 автомобиля.

Также российские военные уничтожили 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 123 станции радиоэлектронной борьбы и 18 РЛС контрбатарейной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия 9 апреля потеряла в Курской области свыше 230 военных, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

8 апреля потери украинской армии на курском направлении превысили 290 военных. Также ВСУ лишились танка, трёх бронетранспортёров, четырёх боевых бронированных машин, семи автомобилей и двух миномётов. Кроме того, российские военные уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ.

Также за прошедшие сутки подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе Горналя и Олешни.

По данным российских правоохранительных органов, десятки тысяч тел украинских военных предстоит эвакуировать российским бойцам из приграничных районов Курской области. Отмечается, что киевский режим даже не пытался вывезти убитых и раненых, поэтому многие военнослужащие ВСУ, будучи брошенными «побратимами», умирали от полученных ран.