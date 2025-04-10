Москва, 10 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Китай занимает взвешенную позицию в вопросе кризиса на Украине, а попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обвинить Москву во втягивании КНР в конфликт не имеют никаких оснований. Об этом в ходе брифинга 10 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Китай — это наш стратегический партнёр, друг, товарищ. Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав», — сказал Песков журналистам.

8 апреля в Telegram-канале главы киевского режима появилась публикация о том, что украинские бойцы якобы взяли в плен двух военных армии Китая. По его словам, граждан КНР, воюющих на стороне ВС РФ, «значительно больше, чем двое» и взяли их в плен якобы на территории Донецкой Народной Республики.

В подтверждение своих слов глава киевского режима опубликовал соответствующие кадры с пленным бойцом. Пользователи Сети обратили внимание на то, что при скачивании видео в Telegram видно имя файла, заданное отправителем. Первоначально файл был подписал как «0804_KOREAN_SOLDIER 2». Спустя время, заметив ошибку, Зеленский отредактировал название видео, сократив его до просто «0804»

Позже глава украинского дипведомства Андрей Сибига сообщил, что МИД страны вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя данную информацию, заявил, что она не имеет оснований. Он напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу ясна и она уже получила широкое признание международного сообщества.

Как передавало ИА Регнум, официальный спикер Кремля в ходе брифинга 9 апреля не стал комментировать данные сообщения. Ранее, в декабре 2024 года, киевский режим распространял ложные утверждения о якобы отправке военных из КНДР на российскую территорию. Тогда президент РФ Владимир Путин отмечал, что в использовании иностранных войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.