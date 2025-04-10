Москва, 10 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 апреля не стал комментировать намерение обвиняемого в хищении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова вернуться в зону проведения спецоперации.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

«Поскольку там речь идёт о следственных действиях, мы традиционно ничего связанного с этим не комментируем», — сказал Песков журналистам.

Днём ранее, 9 апреля, адвокат обвиняемого Сергей Буйновский заявил, что генерал-майора направят в зону СВО. По его словам, соответствующий контракт с Поповым решило заключить Минобороны РФ. Затем адвокат проинформировал: гособвинение попросило приговорить обвиняемого в мошенничестве к шести годам колонии, а также лишить его звания.

В начале марта Попов сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России. Генерал написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвал армию смыслом своей жизни и попросил Верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации, позволив вернуться на службу. 21 марта Песков сообщил, что Путина уведомили об открытом письме Попова.

Как передавало ИА Регнум, генерал-майора задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом второй фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал вину в мошенничестве. 27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения и заключил Попова под стражу.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.