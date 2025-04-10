Москва, 10 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные активы и не перестанет защищать эти права. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Российская Федерация никогда не откажется от своих прав на её собственные активы и не откажется от защиты этих своих прав», — отметил спикер Кремля.

Песков назвал негативной тенденцией ситуацию вокруг замороженных российских активов. При этом он подчеркнул, что некоторые страны действительно не разделяют стремление изъять эти активы, потому что осознают неминуемые юридические последствия такого рода действий.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала о переговорах по изъятию активов РФ, которые ведут 27 стран — членов Евросоюза. По её словам, Брюссель готовится, потому что есть определённые риски и способы снизить эти риски. Она также добавила, что некоторые страны категорически против этого.

9 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что Украина получила от стран ЕС 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

4 марта Песков заявлял, что политики на Западе продолжают предпринимать попытки изъять замороженные российские активы, и только некоторые осознают, что это приведёт к негативным последствиям. Президент РФ Владимир Путин ранее также подчёркивал, что незаконное присвоение Западом российских средств и их использование против России не останутся безнаказанными.