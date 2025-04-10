Москва, 10 апреля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Решения США о введении и приостановке дополнительных пошлин влияют на мировую торговлю и экономику, в Кремле за ситуацией внимательно следят. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Global Look Press/Arne Dedert/dpa

«Мы с вами уже говорили на эту тему. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, потому что всё это не может не иметь последствий для мировой торговли и мировой экономики», — сказал Песков.

Ранее, 4 апреля, Песков объяснил, что президент США Дональд Трамп не распространил дополнительные пошлины на Россию, так как она практически не участвует в торговле с Соединёнными Штатами. При этом он подчеркнул, что мировая экономика весьма эмоционально реагирует на такого рода решения, сейчас её лихорадит.

Решения США, касающиеся пошлин, вряд ли могут быть полезными для России, поэтому руководство страны будет внимательно следить за экономическим «штормом», чтобы свести возможные негативные последствия к минимуму, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп анонсировал введение с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Предполагалось, что максимальные тарифы будут доходить до 49%, при этом для поставок из Китая назначили тариф в размере 34%, а для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

9 апреля Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран. Он добавил, что санкционировал паузу и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%. При этом глава Белого дома заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, введение таможенных пошлин является для США одним из традиционных способов ведения дел. Другие страны при этом находятся в шоке, добавила она.