Москва, 10 апреля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. В Кремле, комментируя информацию о выставленном на всеобщее обозрение на площади Ачхой-Мартана в Чечне теле застреленного подростка, заявили, что не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные Telegram-каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, тело 17-летнего жителя Чечни Эскерхана Хумашева 9 апреля выставили на всеобщее обозрение после того, как 7 апреля он атаковал с ножом двух сотрудников ДПС и был ликвидирован. Труп подростка, напавшего на силовиков, оставили на площади возле здания районной администрации.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл вечером 7 апреля. Местный житель напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Один из пострадавших сотрудников ППС скончался.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи осмотрели место происшествия и провели необходимые оперативные мероприятия.

На следующий день, 8 апреля, силовики сообщили, что нападавшим на сотрудников полиции руководил в том числе гражданин Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что каждого из причастных призовут «к суровому ответу». Ранее 9 апреля Кадыров заявил, что с территории республики необходимо выдворить членов семьи организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС.