Москва, 10 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Кремль пока не комментирует информацию об обмене заключёнными с США. Об этом 10 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Я пока не комментирую эту информацию», — сказал Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в столице ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией. РФ освободила гражданку США и России Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. В США его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ днём 10 апреля выразила благодарность властям ОАЭ за посредничество при обмене заключёнными. В службе отметили, что переданная Вашингтону Карелина была помилована. Также в ФСБ рассказали, что Петрову в США грозило до 20 лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958647" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала видео обмена гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину

1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в декабре 2024 года заявил, что Москва готова к возможным новым обменным процессам с Вашингтоном после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал возвращение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы».