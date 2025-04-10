Брюссель, 10 апреля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа отсрочить повышение импортных пошлин на 90 дней является важным шагом к стабилизации мировой экономики. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Дональд Трамп

9 апреля Дональд Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Он пояснил, что принял это решение в ответ на рыночные потрясения.

«Я приветствую заявление президента Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг к стабилизации мировой экономики», — отметила фон дер Ляйен в публикации.

Она также уточнила, что Брюссель нацелен на конструктивные переговоры с Вашингтоном для достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли. При этом глава ЕК подчеркнула, что ЕС сосредоточен на диверсификации своей торговой политики, а также намерен сконцентрироваться на устранении барьеров при внутренней торговле.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии написало о том, что страны Евросоюза могут с 15 апреля ввести против США ответные пошлины, которые ударят в первую очередь по электорату президента Трампа. Еврокомиссия рассматривает возможность повышения тарифов до 25% на широкий спектр товаров, экспортируемых из США, на сумму около 22,1 млрд евро.

Однако Трамп в последний момент заявил о приостановке введения пошлин для ряда стран. После его заявления основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост. Так, курс биткоина 9 апреля вырос на 5,5% на бирже Binance.