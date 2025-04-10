Москва, 10 апреля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России освободили населённый пункт Журавка в Сумской области. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России нанесли поражения украинским формированиям в районах населённых пунктов Горналь и Олешня в Курской области. Также с помощью оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии была поражена живая сила противника в районах 11 населённых пунктов Сумской области.

Днём ранее, 9 апреля, российские военнослужащие уничтожили в Сумской области главный объект по производству боеприпасов для ВСУ. Предприятие располагалось в городе Шостке. 6 апреля ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Басовка в Сумской области.

8 апреля военнослужащие Вооружённых сил России освободили населённый пункт Гуево в Курской области. За сутки потери украинских формирований превысили 290 бойцов.

29 марта российские войска освободили населённый пункт Веселовка под Сумами. Также было нанесено поражение формированиям противника в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.