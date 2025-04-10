Москва, 10 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. ФСБ 10 апреля выразила благодарность властям ОАЭ за посредничество при обмене заключёнными РФ и США. Соответствующее сообщение опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ РФ Артур Петров

Гражданину РФ Артуру Петрову, который был возвращён в Россию, в США грозило до 20 лет лишения свободы по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле, отметили в ФСБ.

«Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осуждённую на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в столице ОАЭ состоялся обмен заключёнными между США и Россией. РФ освободила Карелину, приговорённую к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. В США его обвинили в поставках микроэлектроники американского производства в РФ в обход санкций.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958644" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала видео обмена гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину

То же издание со ссылкой на неназванного представителя ЦРУ сообщило, что американская сторона рассматривает состоявшийся обмен как «позитивный шаг». Источник издания заявил, что обмен заключёнными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между странами.

1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись десять человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в декабре 2024 года заявил, что Москва готова к возможным новым обменным процессам с Вашингтоном после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал возвращение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы».