Донецк, 10 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Украинские военные оказались в мешке между городами Дзержинск и Димитров (украинские названия — Торецк и Мирноград) в ДНР. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Соловьёв Live.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

Он отметил, что восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск), на мирноградско-троицком, или, иначе, димитрово-дзержинском направлении, идут серьёзные бои. Наблюдается продвижение, выравнивание позиций российских сил в районе Калиново и Тарасовки.

«То есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровом, и сейчас наши ребята фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград, или Димитров, — Константиновка», — сказал Кимаковский.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы и пытаются совершать контратаки у Часова Яра, Дзержинска и Красноармейска. Он добавил, что российские силы полностью доминируют на линии фронта.

7 февраля Минобороны России сообщило об освобождении Дзержинска. Украинские формирования были выбиты из города подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческим формированием «Ветераны» группировки войск «Центр».