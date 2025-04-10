Анкара, 10 апреля, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Делегации России и США, которые проводят второй раунд консультаций в Стамбуле, сделали перерыв в переговорах.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Ушли на обед в здании генконсульства», ― процитировало «РИА Новости» источник, знакомый с ходом переговоров.

Российско-американские консультации начались в 10:00 мск в российском генконсульстве в Стамбуле. Предполагается, что консультации продлятся несколько часов.

Ранее сообщалось, что они проходят спокойно и в конструктивном ключе. Делегации общаются в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что консультации будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Дарчиев отметил, что в ходе переговоров Россия настроена на проведение серьёзного разговора с США о возврате незаконно изъятой Вашингтоном дипсобственности. Кроме того, Москва поставит перед американской стороной в практической плоскости вопрос о возобновлении прямого авиасообщения. Встреча представителей России и США в Стамбуле должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена, добавил посол.

По словам представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, а также политические вопросы и вопросы безопасности в ходе этой встречи подниматься не будут.

Первая встреча делегаций России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Переговоры продолжались более шести часов. В ходе этого раунда переговоров Москва, в частности, предложила рассмотреть восстановление прямого авиасообщения между странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он подчеркнул, что в этом направлении ведётся кропотливая работа.