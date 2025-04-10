Москва, 10 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Тестовые испытания поезда метро «Москва-2026» могут начаться в 2025 году. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Поезд «Москва-2026» действительно разрабатывается, и в этом году мы планируем получить поезда для тестовых испытаний, то есть без пассажиров. Это важный цикл испытаний, чтобы в 2026 году эти поезда уже полноценно начали работать с пассажирами», — рассказал Ликсутов журналистам агентства.

Он также уточнил, что новые поезда в первую очередь выйдут на Замоскворецкую линию.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен полностью заменит старые поезда на Замоскворецкой (зелёной) линии к 2026 году.

Тогда же он рассказал о приёмке на линию 20-го поезда из серии «Москва-2024», в котором двери вагонов будут шире почти на треть, также установят мощные кондиционеры с функцией обеззараживания воздуха, а пассажиры в новых составах также смогут зарядить гаджеты.