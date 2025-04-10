Сараево, 10 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик раскритиковал планы Евросоюза санкционировать его арест. Он считает, что у ЕС на это нет никаких прав.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик

«Нет ни одного юридического основания, ни морального, ни какого-либо другого», ― процитировал ТАСС главу республики.

Комментируя сообщения о планах ЕС задействовать силы быстрого реагирования для его ареста, Додик указал, что Брюссель слишком вовлечён в нестабильность и беззаконие в Боснии и Герцеговине.

«Это уже перешло все мыслимые границы», ― отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика. Основанием стал его указ, утвердивший принятый парламентом энтитета закон о недействительности решений конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Это означало невыполнение предписаний Кристиана Шмидта, которого в Баня-Луке не считают законным Верховным представителем по БиГ, так как его назначение не подтвердил Совбез ООН. Лукичу поставили в вину публикацию указа Додика и принятого парламентом закона.

Сторона обвинения 19 февраля потребовала как можно строже наказать Додика и Лукича и запретить им находиться на государственных и муниципальных должностях. Максимальное наказание, предусмотренное законом, составляет пять лет тюрьмы и 10 лет запрета госслужбы.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений Верховного представителя по БиГ. Приговор Додику, помимо лишения свободы, предусматривает шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

Главы республики в зале заседаний не было, он следил за судебным процессом из здания Народной скупщины (парламента) Республики Сербской в столице Баня-Луке.