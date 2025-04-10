Москва, 10 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в течение суток атаковали объекты энергетики в восьми регионах России. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Так, в Луганской Народной Республике (ЛНР) был зафиксирован сброс боеприпаса с дрона ВСУ, что привело к обрыву проводов и отключению высоковольтной линии 500 кВ. Без электроснабжения остался Стахановский завод ферросплавов. В результате атаки на электроподстанцию «Антрацит» также была отключена высоковольтная линия 110 кВ.

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские формирования сбросили боеприпас с беспилотника на объект ПАО «Россети», что привело к повреждению инфраструктуры. В Запорожской области при атаке БПЛА оборвались провода и отключилась высоковольтная линия. Без энергоснабжения осталась мини-котельная.

В Херсонской области киевский режим атаковал электроподстанцию. Повреждения получили трансформаторы. Около 5 тыс. жителей населённых пунктов Голопристанского района остались без света. Кроме того, ВСУ нанесли удар по объекту энергетики, расположенному в Курской области — без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.

В Брянской области при атаке украинского дрона по энергообъекту Страчево отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Ещё одна атака вражеского беспилотника была направлена на энергообъект Светово. Там из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция, без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе.

В Белгородской области украинский БПЛА повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород». Также противник сбросил боеприпас с дрона по электроподстанции «Грайворон» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате атаки дрона ВСУ в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская — Джигинская ПАО «Россети Кубань».

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, однако в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края.

8 апреля ВСУ четыре раза атаковали объекты энергетики на территории России — в Курской, Запорожской и Ростовской областях. В Минобороны РФ подчеркнули, что киевский режим продолжает ежедневно нарушать мораторий.

7 апреля ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики. В Курской области в результате удара украинского БПЛА из-за повреждения проводов в пролёте опор отключилась высоковольтная линия «Курская АЭС — Металлургическая». В Запорожской области тем же утром в результате атаки дрона по электроподстанции «Новогорьевка» был повреждён радиатор трансформатора.