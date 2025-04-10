Вашингтон, 10 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа приостановить действие торговых пошлин на 90 дней связано с опасениями возникновения нового мирового финкризиса. Об этом 10 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

EPA/RITCHIE B. TONGO/TASS

«Решение Трампа было продиктовано страхом, что его авантюра с пошлинами может быстро перерасти в финансовый кризис. И в отличие от двух предыдущих крахов за последние 20 лет — мирового финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года —этот кризис напрямую связывали бы только с одним человеком», — сказано в публикации.

По информации журналистов газеты, многие высокопоставленные советники главы Белого дома и чиновники до последнего момента не знали о решении Трампа приостановить действие пошлин в отношении ряда стран, поскольку ещё утром 9 апреля он указывал на то, что придерживается прежнего плана. В материале также отмечается: решающую роль в склонении американского лидера к принятию такого решения сыграл министр финансов США Скотт Бессент.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский президент заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

9 апреля Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран. Он добавил, что санкционировал паузу и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%. При этом глава Белого дома заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%.

Позже глава американского минфина уточнил, что приостановка введения зеркальных пошлин США в отношении более чем 75 стран не касается секторальных тарифов. На фоне заявлений Трампа курс биткоина 9 апреля вырос на 5,5% на бирже Binance.