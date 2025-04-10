Алма-Ата, Казахстан, 10 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. В Москве ожидают, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

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Он отметил, что текущий год — особый, юбилейный во многих отношениях.

«Ждём Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента Республики Казахстан, на торжествах по случаю 80-летия нашей общей Победы», — сказал Лавров.

Его казахстанский коллега отметил, что осенью 2025 года, как ожидается, Токаев совершит государственный визит в Россию. Это событие будет одной из важных вех, ведётся очень серьёзная работа по подготовке и проведению визита, добавил он.

Нуртлеу сообщил также, что посетить Россию намерены спикеры обеих палат казахстанского парламента — Сената и Мажилиса — Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов, а также глава правительства страны Олжас Бектенов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все иностранные лидеры, которые приедут в Москву 9 мая, будут присутствовать на мероприятии по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также на военном параде. С некоторыми из гостей у Владимира Путина состоятся двусторонние встречи, в частности, ожидается отдельный визит председателя КНР Си Цзиньпина, отметил Песков.

Ранее в российском МИД сообщили, что в Москву на День Победы собираются приехать президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и лидеры других государств.